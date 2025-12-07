Либия и Гърция укрепват двустранните отношения

Председателят на парламента на Либия Салех се среща с гръцкия външен министър в Атина в рамките на официално посещение.

Председателят на Камарата на представителите, съветник Агила Салех, се срещна в гръцката столица Атина с гръцкия външен министър Йоргос Герапетрис.

Официално посещение в Република Гърция.

Според медийния офис на Камарата на представителите, тази среща е част от официалното посещение на Негово Превъзходителство в Република Гърция.

На срещата бяха обсъдени двустранните отношения и общите въпроси.

Присъстваше делегация от членове на Камарата на представителите, а именно: Саид Амгиб, Езелдин Абурави и Монтасер Ал-Хаси, където бяха обсъдени начини за укрепване на двустранните отношения и въпроси от общ интерес между двете приятелски страни.

източник: almarsad.co

Facebook

Twitter



Shares