Либия и Гърция укрепват двустранните отношения
Председателят на парламента на Либия Салех се среща с гръцкия външен министър в Атина в рамките на официално посещение.
Председателят на Камарата на представителите, съветник Агила Салех, се срещна в гръцката столица Атина с гръцкия външен министър Йоргос Герапетрис.
Официално посещение в Република Гърция.
Според медийния офис на Камарата на представителите, тази среща е част от официалното посещение на Негово Превъзходителство в Република Гърция.
На срещата бяха обсъдени двустранните отношения и общите въпроси.
Присъстваше делегация от членове на Камарата на представителите, а именно: Саид Амгиб, Езелдин Абурави и Монтасер Ал-Хаси, където бяха обсъдени начини за укрепване на двустранните отношения и въпроси от общ интерес между двете приятелски страни.
източник: almarsad.co