събота, декември 27, 2025
Китайски учени постигнаха нов пробив в квантовите изчисления

На базата на свръхпроводящия квантов процесор „Дзучунджъ 3.2“, екипът на академик Пан Дзиенуей от Китайския университет за наука и технологии постигна значителен напредък в областта на квантовото коригиране на грешки, реализирайки пробив в концепцията за това, че „под прага, колкото повече корекции се правят, толкова по-точен става резултатът“.

Това постижение поставя важна основа за практическото приложение на квантовите компютри. Резултатите от него са публикувани в броя на международното академично списание Physical Review Letters от 22 декември.

През 2025 г., използвайки 107-кубитовия квантов процесор „Дзучунджъ 3.2“, Китайският университет за наука и технологии предложи и реализира новаторската „архитектура за потискане на загуба на квантово състояние чрез микровълни“. Процесорът демонстрира значително подобрение в прецизността на манипулиране на еднокубитни и двукубитни квантови порти, както и в точността на четене в сравнение с предишните версии.

Постигането на квантово коригиране на грешки „под прага“ е дългогодишна цел на глобалните изследвания в тази област и е един от ключовите етапи за проверка дали квантовите компютърни системи могат да преминат от прототипи към устройства за практическа употреба.

