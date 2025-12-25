Китай започна тестване за търговска употреба на технология за генериране на електроенергия от свръхкритичен въглероден диоксид

Комплект от свръхкритични блокове за производство на електроенергия от въглероден диоксид започна работа в провинция Гуейджоу, отбелязвайки първото търговско приложение на тази иновативна технология в Китай.

Блоковете се намират в завод, управляван от Shougang Shuicheng Iron and Steel Co., Ltd. в град Лиупаншуей и представляват демонстрационен проект на технология за производство на електроенергия от въглероден диоксид, използваща отпадъчна топлина от синтероване, според неговия разработчик – Института за ядрена енергия към Китайската национална ядрена корпорация (CNNC).

Всеки блок от проекта, който носи името „Чаотан 1“, може да се похвали с капацитет за производство на електроенергия от 15 мегавата.

В сравнение с конвенционалните технологии за производство на енергия от пара чрез синтероване на отпадна топлина, „Чаотан 1“ е увеличил ефективността на производството с над 85%, нетното производство на енергия с над 50% и е намалил необходимата площ с 50%.

Съгласно настоящия процес на синтероване, проектът може да генерира над 70 милиона киловатчаса електроенергия годишно, добавяйки около 30 милиона юана (4,26 милиона щатски долара) приходи, според Shougang Shuicheng Iron and Steel (Group) Co., Ltd.

Институтът за ядрена енергия към Китайската национална ядрена корпорация започна изследвания на най-съвременната в света технология за преобразуване на енергия от свръхкритичен въглероден диоксид през 2009 г., а през 2023 г. започна изграждането на демонстрационния проект в Лиупаншуей.

Освен че е иновативна технология, производството на електроенергия от свръхкритичен въглероден диоксид допринася значително за постигането на целите на Китай за пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност чрез ефективно преобразуване на промишлената отпадъчна топлина в енергия.

