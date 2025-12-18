Китай ще прегледа и контролира сделката на CK Hutchison с отвъдморските пристанища в съответствие със закона

Министерството на търговията на Китай заяви в четвъртък, че китайското правителство ще проведе прегледи и надзор върху продажбите на задграничните пристанищни активи на CK Hutchison Holdings Limited в съответствие със закона.

Говорителят на министерството Хе Ядонг направи тези забележки на редовна пресконференция в отговор на запитване от медиите.

„Относно продажбата на задгранични пристанищни активи от CK Hutchison Holdings, съответните органи са публикували многократни изявления. Китайското правителство ще проведе прегледи и надзор в съответствие със закона, ще защити лоялната пазарна конкуренция, ще защити обществените интереси на обществото и ще защити решително своя национален суверенитет, сигурност и интереси за развитие“, каза Хе.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/33pN_J0T2G4

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares