Фестивала на Азиатската култура – благодарствен прием на организаторите и участниците

Тази година се проведе петото издание на Фестивала на Азиатската култура.

Главен организатор е Посолството на Китайската Народна Република, а съорганизатори бяха Китайския културен център в София, Посолствата на ОАЕ, Палестина, Пакистан, Кралство Камбоджа, Индия, Монголия, Индонезия, Република Корея, Виетнам.

На фестивала бяха представени традиционни песни, танци, бойни изкуства, занаяти и храна от участващите държави.

Посетителите се докоснаха до културата, традициите и духа на държавите. Това все повече доказва, че „Обединен в многообразието“, което беше мотото на фестивала, могат да се постигнат мир, разбирателство и сътрудничество между народите.

Фестивалът имаше и своята благотворителна кауза, а именно подкрепа на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Няколко дни след провеждането на фестивала, се организира събитие, в което организаторите събраха всички съорганизатори и участници и спонсори с цел да благодарят за подкрепата и да споделят преживяванията си от фестивала.

Нейно Превъзходителство госпожа Уан Мин, временно изпълняваш длъжността посланик на Китай изрази дълбоката си благодарност за подкрепата от страна на кабината на Вицепрезидента на Република България, на Министерство на туризма, Министерство на външните работи и на Столична община. Също така тя изказа благодарности на всички чуждестранни мисии, които взеха участие във фестивала. Благодари и на всички участници и спонсори. Госпожа Уан Мин сподели: „ Благодарение на всички успяхме да постигнем хармонично сливане между култура, бизнес и благотворителност – не само внесохме празнично настроение, но успяхме да сътворим положителен социален ефект и устойчиви икономически ползи.“

Тя пожела следващите издания на фестивала да бъдат все по вдъхновяващи и големи.

На събитието се случи и нещо, наистина вълнуващо, а именно представителя на Фондация „Нашите недоносени деца“ развълнувано разказа за дейността на тяхната фондация. И най-вече сподели, колко много се нуждаят родителите на недоносените бебета от подкрепа и разбиране, а и малките човечета от правилната медицинска грижа.

Организаторите на фестивала, връчиха чек със събраната сума от събитието. Дарението е на стойност 18 430.80 лева. Да, сумата е важна и ще бъде използвана за благотворителните каузи на фондацията. Но по-важното е, че обществеността получи повече информация относно каузите и дейностите на фондацията и разбра, че нашите малки същества понякога не им е лесно да се появят на този свят и че още от първите им минути живот им се налага да се борят.

„Обединени в многообразието“ доказа, че можем да бъдем обединени от кауза без значение от възраст, религия и цвят на кожата.

Пожелаваме следващата година фестивала на азиатската култура да бъде още по – голям и въздействащ, обединяващ хората и издигайки каузи, които ни помагат да бъдем толерантни, разбиращи и подкрепящи се едни други.

автор: Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

Asian Culture Festival – thank you reception for the organisers and participants.

This year marked the fifth edition of the Asian Culture Festival.

The main organiser was the Embassy of the People’s Republic of China, and the co-organisers were the Chinese Cultural Centre in Sofia, the Embassies of the UAE, Palestine, Pakistan, the Kingdom of Cambodia, India, Mongolia, Indonesia, the Republic of Korea, and Vietnam.

The festival featured traditional songs, dances, martial arts, crafts and food from the participating countries.

Visitors were able to experience the culture, traditions and spirit of the countries. This further proves that ‘United in Diversity’, which was the motto of the festival, can achieve peace, understanding and cooperation between nations.

The festival also had a charitable cause, namely to support the ‘Our Premature Children’ Foundation.

A few days after the festival, an event was organised in which the organisers brought together all the co-organisers, participants and sponsors to thank them for their support and share their experiences from the festival.

Her Excellency Ms. Wang Min, Acting Ambassador of China, expressed her deep gratitude for the support provided by the Office of the Vice President of the Republic of Bulgaria, the Ministry of Tourism, the Ministry of Foreign Affairs and the Sofia Municipality. She also thanked all foreign missions that took part in the festival. She also thanked all participants and sponsors. Ms. Wang Ming said: ‘Thanks to everyone, we were able to achieve a harmonious blend of culture, business and charity – not only did we bring a festive mood, but we also managed to create a positive social impact and sustainable economic benefits.’

She wished for the next editions of the festival to be even more inspiring and bigger.

Something truly exciting happened at the event, namely the representative of the ‘Our Premature Children’ Foundation spoke emotionally about the activities of their foundation. Above all, she shared how much the parents of premature babies need support and understanding, and how much these little ones need proper medical care.

The festival organisers presented a cheque with the amount collected from the event. The donation is worth 18,430.80 leva. Yes, the amount is important and will be used for the foundation’s charitable causes. But more importantly, the public received more information about the foundation’s causes and activities and understood that it is sometimes not easy for our little ones to come into this world and that they have to fight from the very first minutes of their lives.

‘United in Diversity’ proved that we can be united by a cause regardless of age, religion and skin colour.

We hope that next year’s Asian Culture Festival will be even bigger and more impactful, uniting people and promoting causes that help us to be tolerant, understanding and supportive of one another.

