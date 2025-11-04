Да подадем ръка на човека, който пази нашето минало!

От името на Красимир Недялков – дизайнер, шоумен и попизпълнител

Понякога животът ни изправя пред изпитания, които нито талантът, нито силата, нито дори вярата ни могат да победят сами. Тогава разбираме колко много значи човечността – онази чиста, неподкупна топлина, която носим един за друг.

Днес се обръщам към вас не като артист, а като приятел. Като човек, който вярва, че добротата може да спаси живот. Защото един достоен, светъл и отдаден българин има нужда от нашата помощ – Цветан Атанасов, създателят на един от най-уникалните културни символи на Варна и България – Ретро музея.

Цветан е човек с мисия – той събра и съхрани духа на едно цяло поколение. Превърна любовта си към българската история и носталгията по миналото в музей, който вдъхновява и трогва хиляди посетители. Там всяка вещ, всяка кола, всяко парче история диша благодарение на неговата отдаденост.

Но днес той води най-тежката битка – битката за живота си. След повече от година борба с онкологично заболяване, Цветан отново е изправен пред жестоко изпитание. Лечението му в Германия е единственият шанс, но средствата са непосилни. За да поддържа музея жив, той е разпродал всичко, което е имал.

И сега, след като е дал толкова много на България, е време ние да му подадем ръка.

Всеки лев, всяка споделена публикация, всеки жест на съпричастност може да върне надеждата на този вдъхновяващ човек.

Нека бъдем по-добри. Нека покажем, че културата и човечността вървят ръка за ръка.

🙏 Дарителска сметка за помощ:

IBAN: BG06 UNCR 7000 4513 0546 51

BIC (SWIFT): UNCRBGSF

Титуляр: Цветан Христов Атанасов

Основание: Дарение

Цветан даде на България спомени, емоции и гордост.

Сега ние можем да му върнем живота.

С обич и надежда,

Красимир Недялков

дизайнер, шоумен и попизпълнител

Facebook

Twitter



Shares