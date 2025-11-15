Честит 80-годишен юбилей на д-р Анатолий Викторович Щелкунов – почетен гражданин на Варна, забележителен дипломат, учен, писател и изследовател – роден на 15 ноември 1945 година

Автор: Професор, доктор на психологическите науки, капитан I ранг о.р., инженер Илия Петров Пеев

Фото: Портрет автора професор, доктор на психологическите науки, капитан I ранг от запаса, инженер Илия Петров Пеев

Авторска справка – Сведения за автора:

Професор Илия Пеев е международно известен учен, психолог, моряк-подводничар и знаменит морски изследовател, културолог и миротворец. В продължение на десетки години преподава психология във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” във Варна и други университети в България. Чел е лекции и е представял научни доклади в Германия, Украйна и Русия.

Заместник-председател на Научния съвет на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”, Почетен професор на Санкт-Петербургския Институт по Позитивна динамическа психотерапия и психология на отношенията, , основан 09.06.2000 г. (Решение №121 от 16.01.2017 г.), Член на Съвета на директорите на Международната асоциация „Позитивна динамическа психотерапия”, Почетен експерт в катедрата по Позитивна динамическа психотерапия на Академията по Социални Технологии, (АСТ), Член на Международния програмен комитет на Общоруската професионална психотерапевтическа лига (ОППЛ).

Професор Илия Пеев се явява пръв и единствен до сега в България доктор на психологическите науки в областта на морското образование, Военноморските сили и Търговското корабоплаване. Неговото име е добре известно в България и света, благодарение на многочислените му публикации на български, английски и руски език. Има над 300 публикации в авторитетни научни издания в България и чужбина, в популярни средства за масова информация и на международни форуми, в които продължава да е редовен участник със свои доклади и да получава международни научни награди.

За своите научни трудове и многолетна педагогическа дейност е удостоен с много научни награди в България и чужбина.

Портрет на автора юбиляр, почетен гражданин на Варна, Анатолий Викторович Щелкунов, доктор по философия, роден на 15 ноември 1945 година, член на Съюза на писателите на Русия, член на ръководството на Съюза на приятелите на България, автор на 13 книги и многобройни статии в българския, руския и чуждестранния печат.

Много от прослужените години на професионалния дипломат Анатолий Викторович Щелкунов в Министерството на Външните работи на Руската Федерация, са свързани с България: от 1985 до 1991 година – Съветник в Посолството на РФ в София, от 2005 до 2009 година – Генерален консул на Русия във Варна, почеен гражданин на град Варна.

Добри думи за автора-юбиляр:

Анатолий Викторович Щелкунов е роден в Петропавловск, Казахска ССР. Завършва Томския държавен университет „Валериан Владимирович Куйбышев” през 1969 година и Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на СССР през 1985 година. Владее три чуждестранни езика – немски, български и английски.

На дипломатическа работа е от 1985 година. От 1985 до 1991 година е Първи секретар, съветник в Посолството на СССР в България.

От 1991 до 1992 година е слушател в Курс за усъвършенстване на ръководните дипломатически работници при Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на РФ. От 1994 до 1997 година е Заместник-директор на Департамента за кадри на Министерството на външните работи на РФ.

От 31 декември 1997 годинадо 13 май 202 година е Извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в Туркменистан.

От 2005 до 2009 година е Генерален консул на Русия във Варна, като е удостоен за почетен гражданин на Варна.

От издадените до сега 13 книги на Анатолий Викторович Щелкунов, повечето са свързани с България, както и най-новата му книга, издадена в навечерието на 24 май 2025 година в Москва:

Анатолий Щелкунов. Как свет былого в грядущее нам озаряет путь: прошлое и настоящее российско-болгарских духовных связей. Издательство „Директ-Медиа”. М., 2025, стр. 516. ISBN 978-5-4499-5115-1.

Има една красива символика, която читателите на статията с интерес ще научат. Първите граждани, които имаха привилегията да се запознаят с най-новата книга на Анатолий Викторович Щелкунов, са българите от село Ботево в Южна Украйна, в Приазовски селищен съвет, Мелитополски район на Запорожска област, където на 24 май 2025 година се проведе внушителен традиционен фестивал, посветен ва България в чест на Светите братя Кирил и Методий и славянската писменост и култура.

Подробна информация за фестивала в село Ботево, читателите могат да получат на сайта:

https://vk.com/wall-188006509_5024?ysclid=mb4x93fivc25499678

Вижте видеорепортажа:

https://gradmsk.ru/video/9bef40ef5979c8b577a513570c1a4a0f/?ysclid=mb4xcbbao7664968709

(VIDEO, 4:02 min), За!ТВ. Новости Запорожской области

(25.05.2025 13:18)

В Запорожской области прошел региональный фестиваль болгарской культуры

Ко Дню славянской письменности и культуры болгары мелитопольского округа собрали гостей на ежегодный фестиваль.

Книгата „Как свет былого в грядущее нам озаряет путь: прошлое и настоящее российско-болгарских духовных связей” на Анатолий Викторович Щелкунов представлява своеобразна енциклопедия по история на руско-българските духовни връзки, обхващащи периода от X век до наши дни.

Авторът е използвал уникални исторически документи, съхраняващи се в Архива за външна политика на Руската империя при Министерството на външните работи на Русия, Държавния архив на Руската федерация, архивите на България, а същото трудовете на руски и български учени, писатели, поети и дейци на културата.

Това е извънредно важно да се подчертае в съвременни условия, когато на Запад, а и у нас, не престават опитите с помощта на различни фейкове, лъжи и фалшификации да извратят истинската история.

При описанието на драматическите събития от изминалите 10 века и на случващото се в настояще време, авторът се старае да проанализира и разбере причинно-следствените връзки на различните явления, показвайки ролята на политическите, военните, религиозните, обществените и културните дейци.

Особено значене имат личните впечатления на автора, натрупвани от него за повече от половин вековен опит в сътрудничеството с видни представители на Русия и България в политическата, културната и хуманитарната сфери.

Съдържание на книгата „Как светлината на миналото озарява нашия път към бъдещето: минало и настояще на руско-българските духовни връзки”:

https://www.directmedia.ru/book-720228-kak-svet-byilogo-v-gryaduschee-nam-ozaryaet-put

Няколко думи вместо предисловие

Глава 1. Славянската духовност и глобализиращият се свят

Глава 2. При изворите

Глава 3. Киприян

Глава 4. „Ние служим литургия в твоята църква, руските хора четат и пеят молитви за своята Русия” (Степан Шевирев)

Глава 5. „Русия идва на Балканите за да спасява славяните от неволя” (Александър Фьодоров)

Глава 6. Освободителната война в произведенията на изкуството

Глава 7. Русия и създаването на Държавните институти на властта в България след Освободителнатавона 1877-1878 г.

Глава 8. „Русия нас ни освободи политически, това и децата го знаят. Но Русия нас ни освободи и духовно” (Пенчо Славейков)

Глава 9. „Съдбата и братското влечение в тази страна нас ни доведоха” (Иван Нилов)

Глава 10. Руските учени в българската наука

Глава 11. „И ние един на друг в песните си зовем” (Павел Антоколски)

Глава 12. Най-любимият проповедник . (Василий Розанов)

Глава 13. „Ние с нея пеем едни и същи песни, едни и същи мечти сега нас ни вълнуват” (Лиляна Стефанова)

Глава 14. „За Володя Висоцки” (Любомир Левчев)

Глава 15. „Времето на голямото лицемерие” (Стефан Цанев)

Глава 16. „За да разбудим генетическата памет, замразена през деветдесетте” (Евгений В. Харитонов)

Глава 17. Езикът – душата на народа

Глава 18. „Русия без всеки един от нас може да мине, но никой от нас без Русия не може да мине” (Иван Тургенев)

Глава 19. „Това е нужно не на мъртвите, това е нужно на живите” (Роберт Рождественский)

Глава 20. „Където трябва на всички само една власт на духовно сближение” (Андрей Дементиев)

Глава 21. „Дипломация на тънките закони” (Андрей Дементиев)

Епилог

Използвана литература

Благодарности

Така разкритото съдържание на книгата, недвусмислено ни показва миналото като памет, маяк и гарант за бъдещето! Анатолий Викторович Щелкунов много сполучливо е измислил заглавието на най-новата си книга: „Как светлината на миналото озарява нашия път към бъдещето: минало и настояще на руско-българските духовни връзки”!

Вместо заключение искам да поздравя Анатолий Викторович Щелкунов с най-новата му книга и да направя моето празнично обръщение към автора-юбиляр:

Скъпи Анатолий Викторович,

Вашият юбилей е поредният прекрасен повод за мене да Ви поздравя от все сърце с настъпващото 80-летие! Искрено се радвам и Ви желая нови творчески достижения. Ние заедно с Вас вече от много години се гордеем с това, че нашето сътрудничество се явява ярък пример за творческа синергия между двама автори от България и Русия – дипломат и психолог.

Ние съвместно с Вас работихме над книгата „Ангел на милосърдието”. Книгата се открива с моето предисловие. В процеса на написването на книгата ние поддържахме редовни творчески контакти един с друг. Това взаимно обогатяваше нашите творчески лаборатории снай-новите сведения и подходи към изобразяване на събитията и литературните герои. Ние забелязваме, че българските и руските читатели по достойнство оценяват това произведение, като дават нагледен пример за културното взаимодействие между представителите на нашите два братски народа.

Ние изхождаме в своето творчество от това, че истински културният човек при изразяване на своите мисли и чувства трябва да акцентира вниманието не върху това, което разделя народите, а върху това, което ги обединява!

Върхът на нашата творческа синергия стана работата над книгата „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации, в която аз разработих глава 12 от книгата „Континуитетът в българо-руските отношения: народно-психологически и културологически аспекти”.

Прегръщам Ви сърдечно!

Информация за най-новата книга на Анатолий Викторович Щелкунов изпратих на много мои приятели и колеги. Силно ме развълнуваха мненията на двама от тях, които искам да споделя не като заключение, а като пожелание към автора за бъдещата му писателска работа:

1) Полковник от запаса Цветан Доганов, доктор на техническите науки, инженер, военен пилот I клас, летец-инструктор, легендата на българската бойна авиация, налетял е над 5800 часа във въздуха:

– Книгата на Анатолий Викторович Щелкунов „Как светлината на миналото озарява нашия път към бъдещето: минало и настояще на руско-българските духовни връзки” трябва да се намира във всеки български дом!

2) Главен асистент инженер Огнян Жеков от Техническия университет във Варна, активен сътрудник на Съюза на учените във Варна:

– Изключителна книга – документ с непреходна стойност! Поздравявам Анатолий Викторович Щелкунов – забележителен учен и писател с неговата 80-годишнина! Пожелавам му здраве и нови достижения.

Facebook

Twitter



Shares