All Channels Group с второ издание на стажантска програма за млади таланти

За втори път, в рамките на една година, All Channels Group стартира стажантската си програма за развитие на таланти. All You Can Eat ще развива практически умения и ще допълва академичните знания на студенти, специализиращи в областта на рекламата, комуникациите, дизайна, връзките с обществеността, маркетинга, дигиталния бизнес и медиите, организирането на събития, търговскиямаркетинг, промоциите и финансите. От 05ноември All Channels Group започва търсенето на следващия випуск, пълен с гладници за знание.Всички желаещи могат да се включат до 10 ноемвривключително.

„Първият випуск ни показа колко много са огладнели студентите за практически знания. Вярваме, че трябва да се инвестира в образованието и искаме All You Can Eat да се превърне в пресечна точка на образованието и практиката. По този начин даваме силен старт на младежите в България за кариерно развитие и ориентиране в бизнес средата.“ разказва Александър Дурчев, Главен изпълнителен директор на All Channels Group.

„Като най-голямата комуникационна група в България приемаме за наша мисия да развиваме творческия потенциал на младежите, да работим за имиджа на сектора и за високата квалификация на хората, избрали комуникациите за свое призвание. Много от нас сме натрупали знания, които нямаме търпение да предадем на следващите мотивирани, пълни с енергия млади хора. Защото работата ни, в крайна сметка е едно голямо удоволствие.“ споделя Емилия Стефанова, Managing Director на All Channels Advertising.

All You Can Eat е разделена на няколко модула, в които се редуват лекции, уъркшопове, работа по реални проекти, специален проект на випуска, работа с модели на творческо мислене и практика със серия от брейнсторминг техники.

В първия випуск 7 гладни за знания студенти се впуснаха в предизвикателствата на менторите си. Днес четирима от тях вече са пълноправни членове на екипа на All Channels Group и споделят за преживяванията през изминалите месеци.

„Всяка хапка определено ни даваше нови знания, а всички в All Channels обичаме да си похапваме – от малките задачи до големите конкурси и презентации. Обядвах с хора, които сега наричам приятели. All Channels е място, където не само ще се запознаете със страхотни хора, но и ще научите много. Пускайте имейли, решавайте задания и се подгответе за екшън. От онези хубавите.“, споделя Севи, която е от екипа на машините или иначе казано Client Service отдела. Повече за емоциите през стажа можете да откриете тук.

След успеха на първия випуск, All Channels Group разширява менюто си с още 4 атрактивни специалитета – BTL & Events, Production, Videoediting and shooting, Motion Graphics. Стажът на един випуск в All You Can Eat продъжава 6 месеца, с гъвкава заетост между 25 и 35 часа седмично.Всички гладни могат да получат повече информация и да разгледат менюто на платформата ни за кандидатстване – https://www.all-channels.com/allyoucaneat.

„2021 година, макар и под знака на глобалната пандемия, дава шансове на студентите от НБУ дапогледнат оптимистично и творчески напред и дадоразвият на практика всичко, което изучаваме в университета. С програмата за развитие на талантина All Channels те попадат в много градивна среда, където могат лично да „преяждат“ с практическизнания за създаването и реализацията на кампании.“, споделя доц. д-р Кристиян Постаджиян, автор на магистърска програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“ и декан на Бакалавърски факултет в Нов български университет (НБУ).