Значителен напредък при аварийните ремонти след смъртоносното свлачище край граничния пункт Дзилун

Разчистването на магистрала G216 достигна основната зона на бедствието, което позволи на спасителните екипи да продължат издирването по суша

Значителен напредък е постигнат при аварийните ремонтни дейности в района на граничния пункт Дзилун в Сидзан, след като кално свлачище от непалската страна на границата причини жертви и остави хора в неизвестност.

Бедствието се случи на 26 август, а спасителните и издирвателните операции в района продължават.

Един от основните проблеми пред спасителните екипи е повреденият участък от Национална магистрала G216 в окръг Дзилун, град Шигаце. Работата по възстановяването и разчистването на пътя се извършва непрекъснато.

Спасителите достигнаха основната зона на бедствието

Към сутринта на 2 септември разчистването на магистралата е достигнало основната зона, засегната от калното свлачище.

Това е позволило на спасителните екипи да навлязат по суша в района на бедствието и да продължат операциите по издирване и спасяване.

Работата по пълното разчистване на пътя продължава.

След възстановяването на целия участък ще бъде възможно в основната зона на бедствието да навлязат тежки превозни средства и специализирана техника.

Очаква се това значително да улесни по-мащабните издирвателни и спасителни операции в района, докато усилията за откриване на изчезналите хора продължават.