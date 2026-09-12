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Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в САЩ

Недялко Тенев

Украинският президент заяви, че би разговарял с руския си колега в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин в Съединените щати.

В интервю за „Дойче веле“ Зеленски коментира възможността двамата да разговарят в кулоарите на предстоящата през декември среща на върха на Г-20 в Маями.

По думите на украинския държавен глава, ако Путин присъства на форума, той също би участвал.

„Ако Путин присъства, аз също със сигурност ще участвам. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решение“, заяви Зеленски.

Изказването идва на фона на продължаващите международни усилия за намиране на дипломатически път за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

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