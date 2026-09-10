В надпреварата могат да участват студенти от Русия и други държави, с изключение на обучаващите се професионално по актьорско майсторство

Започна регистрацията за конкурса за осмислено четене „Разумно, добро, вечно“, който е отворен за студенти от различни специалности и държави.

В надпреварата могат да се включат бъдещи педагози, лекари, инженери, юристи, биолози, спортисти и студенти от други направления. Изключение правят обучаващите се професионално по актьорско майсторство в областта на театралното и филмовото изкуство.

Кандидатурите се приемат индивидуално или от екипи до трима души.

За участие кандидатите трябва да заснемат видео, в което рецитират откъс или цяло литературно произведение, и да го публикуват в платформата Rutube. Необходимо е също да напишат есе, в което да обяснят защо са избрали конкретното произведение, и да подадат заявка за участие.

Конкурсът включва четири тематични направления – духовните търсения в класическата руска проза, духовното измерение на руската лирика, нравствените идеали в руската военна проза и темата за подвига и вярата във военната поезия.

Организаторите посочват, че резултатите от конкурса ще бъдат публикувани онлайн.