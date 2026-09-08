Зам.-министър Неделков даде висока оценка на китайския модел за развитие на селските райони

Представители и младежки лидери от девет държави от Югоизточна Европа участват в третото издание на инициативата „Опознавателно посещение в селските райони на Китай“ в провинция Съчуан

В китайската провинция Съчуан се провежда третото издание на инициативата „Опознавателно посещение в селските райони на Китай“, която събира представители на девет държави от Югоизточна Европа.

Сред участниците са настоящи и бивши високопоставени представители, както и младежки лидери, които имат възможност да се запознаят на място с китайския опит в развитието и модернизацията на селските райони.

В инициативата участва и заместник-министърът на земеделието и храните на България Крум Неделков.

Българският зам.-министър с висока оценка за китайския модел

В интервю по време на посещението Неделков даде висока оценка на китайския модел за развитие на селските райони.

Инициативата предоставя възможност на представителите на държавите от Югоизточна Европа да се запознаят с практики и решения, прилагани в Китай, както и да обменят опит по въпросите, свързани със земеделието и развитието на селските общности.

Провинция Съчуан е домакин на тазгодишното издание, като програмата е насочена към представяне на китайския опит и насърчаване на международния диалог в областта на селското развитие.

Участието на представители от девет държави от Югоизточна Европа създава възможности и за по-широк обмен на идеи и добри практики между отделните страни.