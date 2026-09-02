Украинските власти продължават да предприемат опити незаконно да присвоят резултатите от научните изследвания на руските учени археолози на Кримския полуостров.

Те са възнамерявали да направят това по време на 25-ия международен конгрес по византийски изследвания (24-29 август т.г., Виена). Във форума първоначално се предвиждаше участие на академика на РАН, професора, председателя на националния комитет на византолозите на Русия С.П.Карпов, който по определени причини се въздържа от пътуване до Виена.

Няколко дни преди конгреса, на 12 август т.г., киевски съд разпореди изземването на научните материали на руските делегати на конгреса и изпрати съответното искане до МВР на Австрия, което, съдейки по всичко, беше готово да го изпълни.

Това напомня за неотдавнашния инцидент със задържането на територията на Полша по украинско искане на руския археолог А.М.Бутягин. Взето заедно, това говори за целенасочен лов на Запад за руски учени, които трябва да бъдат пределно внимателни при избора на международни събития.

От брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.В.Захарова