Захарова: Русия не вижда условия за връщане към Черноморската зърнена сделка

Въпрос: Вчера Министърът на външните работи на Русия С.В.Лавров заяви, че връщането към Черноморската „зърнена сделка“ е неприемливо. Как може да се интерпретира стремежът на Турция да съживи зърнената сделка? Не се ли възприема това като опит да се организират под „хуманитарна табела“ нови комерсиални доставки на евтино зърно в Евросъюза?

<…> След началото на специалната военна операция западните страни наложиха на Русия едностранни, незаконни ограничителни мерки. Въведените от Брюксел, Вашингтон и Лондон, заобикаляйки Съвета за сигурност на ООН, незаконни ограничения срещу страната ни по най-негативен начин се отразиха на достъпа на местните производители на торове и храни до световните пазари. Въпреки че споменатата „тройка“ (имам предвид Брюксел, Лондон и Вашингтон) официално заявяваше, че тези категории стоки не подлежат на никакви ограничения, но истината на живота говореше за друго.

През юли 2022 година в Истанбул беше сключена „зърнената сделка“, <…> състояща се от два елемента – „Меморандум за разбирателство между Руската Федерация и Секретариата на ООН за съдействие на популяризирането на руските хранителни продукти и торове на световните пазари“ и „Инициатива за безопасно транспортиране на зърно и храни от пристанищата на Украйна“.

Ключовата цел на предложеното от Генералния секретар на ООН А.Гутериш „пакетно“ споразумение да се гарантира глобалната продоволствена сигурност и да се намали заплахата от глад в най-нуждаещите се страни, на първо място на Африканския континент. <…>

От наша страна тези договорености добросъвестно се изпълняваха през цялата година. Например, от пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни бяха изнесени 32,8 милиона тона храни. 70% (26,3 милиона тона) от този износ отидоха за страни с високи и над средните нива на доходите. <…> Тоест заявената от представителите на ООН история беше представена като доставка на храни за нуждаещите се, а на първо място, някак си така е станало, че всичко това западняците ги прехвърляха на очевидно заможните. Само на ЕС се паднаха 40%. Страните от Африка са получили само 4,1 млн. тона зърно.

Никой не акцентира върху толкова неудобна, меко казано, за Запада статистика. Каква истерия беше! Всеки ден въртяха темата по западните телевизионни канали – CNN, BBC. Безкрайно за това говореха западните информационни агенции. Мисля, че не минаваше ден, без западната преса да не пише за това. Защо? Те трябваше да се хранят, трябваше да печелят пари и да гарантират своята западна продоволствена сигурност. А с нуждаещите се страни те, както винаги, се прикриваха.

На Запад заложиха на мощна PR кампания, за да твърди, че няма алтернатива на инициативата на ООН, която в действителност се оказа псевдохуманитарна. Това е още един позорен факт в биографията на А.Гутериш като Генерален секретар на ООН. Прикривайки се зад възвишените лозунги, под „знамето“ на ООН западняците работеха в интерес на собствените си корпорации – евтино изкупуваха от Киев селскостопанска продукция, зареждаха със суровина своята преработваща промишленост и след това препродаваха готовите хранителни стоки на по-високи цени, в това число на същите нуждаещи се африканци (за които уж се грижеха, но всъщност печелеха от тях).

Що се отнася пък до руската част от „зърнената сделка“, опитът показа, че през тези три години, откакто Меморандумът между Русия и ООН влезе в сила, не е постигнат съществен напредък в прилагането на неговите разпоредби.

„Пакетното“ споразумение на А.Гутериш се оказа еднопосочна улица, на където, както и преди, спечелиха само западняците. Няма доверие в никакви договорености с тях и никой не възнамерява да демонстрира „добра воля“, докато получава в отговор нови санкционни удари.

Не трябва да се забравя и за реалния селскостопански потенциал на Украйна, чиято роля на „световна житница“ в момента изкуствено се раздува. Нейният дял в общосветовния износ на пшеница не е надвишавал 5%. Сега обективно той е още по-нисък.

От брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.В.Захарова