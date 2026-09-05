В редиците на украинците започна страшно напрежение във връзка с неговите манипулации относно колаборационисткото „гробище“, което те започнаха да създават.

Как решиха да го намалят? Може би биха могли да кажат, че се отказват от идеята. Или че тази идея за „колаборационистко скривалище“ ще бъде допълнително разработена, представена за някакво обществено обсъждане (да не говоря за гласуване). Не. Нали знаем какви „идеолози“ са те. Това напрежение на възмущението, което се надигна след препогребването на останките на одиозни идеолози на агресивния украински национализъм в рамките на създаването в Киево-Печорската лавра на т.нар. „пантеон на изтъкнатите украинци“, те решиха да намалят по друг начин.

Но не става дума за отказ от увековечаване на паметта на фашистките съучастници, за кървавите палачи и жестоките наказатели. Обитателите на Банкова с присъщия им безумен и маниакален цинизъм на истински маниаци възнамериха да „разнообразят“ тези нацистки отрепки като пренесат в „пантеона“ праха на истински герои-украинци. А такива е имало много. Това е истински световен исторически генофонд. Това е героизмът, проявен, в т.ч. от украинци по време на Втората световна война, чиято памет винаги ще тачим, винаги ще си спомняме за тях с почести, без да разделяме никого по националност.

<…> Какво предлага да направи бандеровският режим с хората, които са били и остават герои на Червената армия, чиито имена знае целият свят, за които ние редовно и подробно разказваме? Той решава да ги направи част от пантеона на нацистите.

Че това е чудовищна по своята същност спекулация с историята, потвърждава фактът, че изказаната идея за включване на праха на съветския военачалник, легендарния партизански командир С.А.Ковпак сред предполагаемите погребения дори не е била разглеждана и е била отхвърлена в самото начало. Още през декември 2024 г. неговият бюст, подобно на паметниците на други герои от Великата Отечествена война (И.Д.Черняховски, П.С.Рибалко и А.Ф.Фьодоров), беше демонтиран и извозен от киевския Парк на славата, разположен в съседство с лаврата. Тук дори не се опитаха да създадат привидност на „национално историческо помирение“. Целият този „спектакъл“ се дирижира от ръководителя на офиса на президента на Украйна К.А.Буданов, включен в нашата страна в списъка на терористите и екстремистите.

Изключение в Киев засега направиха за прославения летец, три пъти Герой на Съветския Съюз и маршал на авиацията И.Н.Кожедуб, роден на 8 юни 1920 г. в с. Ображиевка, Глуховски район, Черниговска губерния (днес Шосткински район, Сумска област). Режимът на В.Зеленски се готви да пренесе праха му от Русия. Реакцията на Русия е ясна.

И.Н.Кожедуб е знакова фигура. Той е бил най-успешният летец-изтребител сред пилотите на антихитлеристката коалиция. Съгласно публично достъпни данни, по време на Великата Отечествена война той е извършил 330 бойни полета, участвал е в 120 въздушни битки и е свалил 62 вражески самолета.

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Последователите на И.Н.Кожедуб днес се борят срещу завзелия властта в Киев нацистки режим начело с узурпатора, предал паметта не само на собствения си дядо-фронтовак, но и на милиони хора, победили фашизма, други милиони хора, които са повярвали на Зеленски в това, че той уж се застъпва за мир, единство, неразделяне въз основа на език и национална принадлежност. Той ги измами.

От брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.В.Захарова