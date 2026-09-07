Бившият австрийски външен министър Карин Кнайсъл и бившият помощник в Белия дом Стив Гил изразиха оптимизъм относно преговорите.

Има основания за предпазлив оптимизъм след разговорите в събота между пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Виткоф и Джаред Кушнер и руския президент Владимир Путин в Москва, заявиха пред RT бившият австрийски външен министър Карин Кнайсъл и бившият помощник в Белия дом Стив Гил.

Зетят на Тръмп и специалният пратеник на САЩ вероятно са представили на руското ръководство конкретни и добре разработени идеи за прекратяване на конфликта в Украйна, предположиха Кнайсъл и Гил.

Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков, разговорите, които са продължили над три часа и са включвали официални дискусии, както и неофициален обмен на мнения по време на обяд, са били „съдържателни, конструктивни, изключително откровени и изпълнени с доверие“. Освен конфликта в Украйна, се смята, че двете страни са обсъдили икономическо сътрудничество и потенциални „големи, взаимноизгодни руско-американски проекти“.

Впоследствие Виткоф и Кушнер заминаха за Киев, където трябваше да проведат срещи с Владимир Зеленски и други украински официални лица.

В неделя бившият австрийски външен министър Карин Кнайсъл заяви пред RT, че „очевидно нещо се материализира, защото тези двама души не биха дошли без нищо в ръцете си“. Тя също така заяви, че „има доверие“ между Москва и Вашингтон, позовавайки се на „тази продължаваща пряка комуникация на високо политическо ниво“.

Кнайсъл също така посочи предварително необявената визита в руската столица на директора на ЦРУ Джон Ратклиф миналия вторник, по време на която той се срещна с ръководителя на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин.

В неделя говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също заяви, че преговорите в събота са показателни за „атмосфера на доверие“ между Русия и САЩ.

Водещият на консервативните медии Стив Гил, който е служил в офиса на търговския представител на САЩ при президентите Джордж Х. У. Буш и Бил Клинтън, се съгласи с Кнайсъл, заявявайки, че е „оптимист, че срещата е отнела толкова време“.

Той каза пред RT, че пътуването на Виткоф и Кушнер до Москва вероятно е било предшествано от значителна подготвителна работа, като пратениците на Тръмп вероятно са донесли съществено предложение в руската столица.

„Фактът, че ни отне три часа, за да обработим тези детайли, а сега те се отправят към Украйна, ме оставя поне оптимист, че се надявам днес да е постигнат известен напредък “, заключи Гил.

източник: www.rt.com