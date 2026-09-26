Високите технологии ускоряват икономиката на Китай: Ръст от 67,7% при интегралните схеми за AI

Данъчните данни за първите осем месеца на 2026 г. показват силно развитие на високотехнологичното производство, изкуствения интелект и цифровата икономика

Китай отчита бързо развитие на новите висококачествени производителни сили, като високотехнологичните индустрии и секторите, свързани с изкуствения интелект, се превръщат във важни двигатели на растежа.

Това показват най-новите данни на данъчните служби в страната за периода януари–август 2026 г.

Приходите от продажби на високотехнологичните индустрии в Китай са се увеличили с 15,7% на годишна база, докато при високотехнологичното производство ръстът достига 18,9%, сочат данните на Държавната данъчна администрация.

Бум при технологиите, свързани с изкуствения интелект

Особено силно развитие се наблюдава в някои от най-модерните технологични производства.

Приходите от продажби при производството на интегрални схеми, свързани с изкуствения интелект, са скочили с 67,7% на годишна база.

Значителен ръст има и при производството на оборудване за интелигентни превозни средства, където увеличението достига 38,8%.

Данните показват и продължаващо сближаване между цифровата и реалната икономика.

През първите осем месеца на годината приходите от продажби при производството на цифрови продукти са се увеличили с 16,6%, а при услугите, свързани с цифрови продукти – с 11,1%.

Ръст и на китайската промишленост

Положителна динамика се отчита и в по-широкия промишлен сектор.

Приходите от продажби в китайската промишленост са нараснали със 7,3% на годишна база през периода януари–август.

При производството на оборудване увеличението е още по-силно – 10,1%.

Според представител на Държавната данъчна администрация данните показват, че китайската икономика запазва своята динамика, като се появяват нови двигатели на растежа и се подобрява структурата на икономиката.

Резултатите очертават високите технологии, изкуствения интелект, цифровите продукти и интелигентното производство като едни от секторите с най-силен ръст в Китай през първите осем месеца на 2026 г.