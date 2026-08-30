Виртуална разходка из Кусково: дворец от XVIII век отваря вратите си онлайн

Посетителите могат да разгледат интериорите на Голямата къща, павилиона „Пещерата“ и Холандската къща, без да напускат дома си

Едно от известните исторически имения на Москва – Кусково, предлага възможност за виртуално пътешествие в атмосферата на XVIII век. Онлайн обиколката позволява на посетителите да надникнат в дворцовите интериори и да разгледат някои от най-интересните павилиони в имението на Шереметеви.

Чрез сайта на музея виртуалните посетители могат да разгледат Голямата къща, павилиона „Пещерата“ и Холандската къща.

Разходка из дворцовите зали

Във виртуалната версия на двореца потребителите могат свободно да се придвижват по анфиладите – последователно свързани помещения, характерни за дворцовата архитектура – и да разглеждат в детайли интериора и представените експонати.

За основните салони и кабинети е предвиден и аудиогид, който допълва виртуалното преживяване с информация за историята и особеностите на помещенията.

Павилион, украсен с миди от цял свят

Сред най-интересните спирки е павилионът „Пещерата“, който впечатлява със запазената си декоративна украса. В нея са използвани миди от различни части на света, превръщайки интериора в една от забележителностите на имението.

Виртуално може да бъде посетена и Холандската къща, построена в памет на Петър Велики.

История и архитектура от домашния екран

Онлайн форматът дава възможност да се научи повече за архитектурата, интериорите и историята на имението на Шереметеви дори от хора, които нямат възможност да посетят Кусково лично.

Така виртуалната обиколка се превръща не само в начин за разглеждане на красивите дворцови пространства, но и в своеобразно пътуване назад във времето – към атмосферата на руското дворянско имение през XVIII век.