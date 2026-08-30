Виетнамската общност в България отбеляза 81 години от Националния празник на Виетнам

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует и служители на посолството участваха в спортен празник и кулинарна среща, организирани от Асоциацията на виетнамците в България

На 29 август 2026 г. посланикът на Виетнам в България Нгуен Тхи Мин Нгует, заедно със служители на дипломатическата мисия, участва в спортен празник и кулинарна среща по повод 81-вата годишнина от Националния празник на Виетнам.

Събитието е организирано от Асоциацията на виетнамците в България и е посветено на годишнината от 2 септември 1945 г. – датата, която страната отбелязва като свой Национален празник.

Спорт и традиционна кухня събраха виетнамската общност

Празничната инициатива съчета спортни занимания и кулинарна програма, превръщайки се в повод за среща и общуване между представители на виетнамската общност в България.

Участието на посланик Нгуен Тхи Мин Нгует и екипа на посолството допълни празничната атмосфера на събитието, посветено на 81 години от Националния празник на Виетнам – 2 септември 1945 г.

Инициативата даде възможност празникът да бъде отбелязан чрез спорт, традиционна кухня и среща между членовете на общността, живеещи в България.