Виетнам представи в Ню Йорк историята си чрез кино, музика и симфонично изкуство

Артистичната програма „Виетнам: Пътешествие през Родината чрез кино и музика“ съчета емоционални филмови кадри и изпълнения на живо пред публика в Ню Йорк

Артистичната програма „Виетнам: Пътешествие през Родината чрез кино и музика“ разказа историята на страната чрез въздействащи филмови кадри и впечатляващи изпълнения на живо в Ню Йорк.

Генералният секретар и президент То Лам присъства на програмата по време на работното си посещение в Съединените щати.

Сред акцентите на вечерта беше изпълнението „Vietnam: A Life in Cinema“, което съчета кадри от виетнамски филми с музиката на Ханойския симфоничен оркестър.

Филмовите образи и музикалните изпълнения последователно припомниха важни моменти, личности и истории, оставили трайна следа в спомените на поколения зрители.

Съчетаването на кино и симфонична музика превърна програмата в своеобразно пътешествие през историята, културата и образите на Виетнам.

Видеото от събитието е заснето от Tran Nhat Hoang, като съхранява атмосферата на артистичната програма и емоционалните моменти от вечерта.