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Вътрешна Монголия отчете над 500 млрд. кВтч търговия със зелена електроенергия

Иван Златанов

Обемът на търговията със зелена електроенергия във Вътрешномонголския автономен район в Северен Китай е достигнал 509,58 млрд. киловатчаса (кВтч) към края на август тази година.

Благодарение на богатите си ресурси от вятърна и слънчева енергия електроенергийната мрежа в западната част на Вътрешна Монголия вече разполага с инсталирани мощности от нови енергийни източници с общ капацитет над 100 млн. киловата. Те представляват 57,7% от общата инсталирана електроенергийна мощност в района.

Вътрешна Монголия е сред пионерите в пазарно ориентираната търговия с енергия от нови енергийни източници, която започва през 2015 г. Днес мрежата за доставка на зелена електроенергия от района обслужва 13 административни региона на провинциално ниво в страната, което утвърждава Вътрешна Монголия като един от лидерите в Китай по мащаб на търговията със зелена електроенергия.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus

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