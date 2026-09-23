Външните министри на България и ОАЕ обсъдиха двустранното сътрудничество в Ню Йорк

Шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян проведе среща с д-р Велислава Петрова-Чамова в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян проведе среща в Ню Йорк с българския външен министър д-р Велислава Петрова-Чамова в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (UNGA81).

Срещата с българския външен министър беше част от поредица разговори на шейх Абдула с негови колеги от различни държави. Сред тях бяха външните министри на Франция, Малта, Латвия, Литва, Виетнам и Маршаловите острови, както и великият канцлер на Суверенния военен орден на Малта.

Икономика, инвестиции и нови технологии сред основните теми

По време на срещите бяха обсъдени възможности за укрепване на двустранното сътрудничество и партньорствата в редица области. Сред тях са икономиката, търговията, инвестициите, продоволствената сигурност, напредналите технологии, културата, образованието и здравеопазването.

Сред разгледаните теми бяха още изкуственият интелект, възобновяемата енергия и климатът.

Разговорите засегнаха и въпроси от дневния ред на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, включително засилването на многостранното сътрудничество и взаимодействието в рамките на международните организации в подкрепа на международния мир, сигурността и устойчивото развитие.

Шейх Абдула потвърди ангажимента на ОАЕ за изграждане на ефективни партньорства с приятелски страни и за разширяване на международното сътрудничество и координация.

Водната сигурност също във фокуса

По време на срещите беше обсъдена и подготовката на ОАЕ за домакинството на Конференцията на ООН за водите през 2026 г., която ще се проведе от 8 до 10 декември в партньорство с Република Сенегал.

Акцент беше поставен върху международните усилия за подобряване на водната сигурност и разработването на устойчиви решения на предизвикателствата, свързани с водата.

В рамките на събитията в Ню Йорк шейх Абдула председателства и тристранна среща с френския външен министър Жан-Ноел Баро и индийския външен министър д-р Субрахманям Джайшанкар като част от инициативата за тристранно сътрудничество между ОАЕ, Франция и Индия.

Тримата обсъдиха развитието на сътрудничеството в сектори, свързани с приоритетите на страните, както и актуални регионални и международни въпроси от дневния ред на Общото събрание на ООН.

източник: www.wam.ae