Ванс: САЩ води директни разговори с хусите в Йемен

Американският вицепрезидент заяви, че Вашингтон следи внимателно ситуацията в Йемен, докато представител на „Ансар Аллах“ отрича твърденията за контакти със САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е провеждал директни разговори с движението „Ансар Аллах“ (хусите) в Йемен на фона на напрежението и атаките в региона.

Коментирайки ситуацията в Йемен и действията на хусите, Ванс посочи, че американските власти следят внимателно развитието на събитията.

„Определено сме обезпокоени. Не мисля, че американците трябва да се страхуват от нещо“, заяви Ванс, като същевременно предупреди, че съществуващите рискове не трябва да бъдат подценявани.

Твърдението за директни контакти обаче е оспорено от представители на йеменското движение. По-рано високопоставеният представител на „Ансар Аллах“ Хизам ал Асад отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп за осъществени контакти със САЩ, определяйки ги като неверни.

Така към момента двете страни представят противоречиви версии относно наличието на пряк диалог между Вашингтон и „Ансар Аллах“.