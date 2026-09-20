В Самара се проведе традиционният международен патриотичен фестивал „Самарско знаме“

От 16 до 19 септември в Самара се проведе Осмият международен фестивал „Самарско знаме“.

Той е посветен на събитията от Руско-турската война, на подвига на руските войници и офицери при освобождението на балканските народи от 500-годишното османско иго, както и на историята на Самарското знаме, избродирано от монахините от Иверския манастир.

В него вземат участие и българи. Здравко Димитров, ръководител на обществената организация „Мир България“ разказва пред България 24 за програмата на осмия международен фестивал „Самарско знаме“ и организаторите. Отношението на самарци към България и патриотичният характер на фестивала. Той участва с доклад, посветен на 150-годишнината от Априлското въстание в България, в Научно-практическата конференция в историческия парк „Русия – моята история“.

Международният патриотичен фестивал „Самарското знаме“ се организира от регионалното отделение на Руското военно-историческо дружество в партньорство с правителството и митрополията на Самарска област.