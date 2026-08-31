В Руския дом в София отвори информационен кът за изборите за Държавната дума

Руски граждани в България могат да получат информация за гласуването на 20 септември 2026 г.

В Централното фоайе на Руския дом в София започна работа информационен кът за избирателите във връзка с предстоящите избори за депутати в Държавната дума на Русия от деветия състав.

Според разпространената информация инициативата е насочена към руски граждани, които се намират на територията на България и желаят да научат повече за организацията на предстоящия вот.

В обособения кът са представени материали за реда на провеждане на гласуването и различните форми за участие в изборите, както и отговори на основни въпроси, свързани с изборния процес.

Гласуването в България е на 20 септември

По информация на руската страна, на територията на България гласуването ще се проведе на 20 септември 2026 г. от 8:00 до 20:00 часа местно време.

Избирателната секция ще бъде разположена в Клуба на Посолството на Русия в България в София, бул. „Драган Цанков“ №28.

От Руския дом отправят и посланието „Твоят глас е силата на Русия!“ във връзка с предстоящия вот.