В Русия отбелязват Деня на знанието и началото на новата учебна година

На 1 септември ученици и студенти се завръщат в класните стаи и университетите

На 1 септември в Русия отбелязват Деня на знанието, който поставя началото на новата учебна година. Празникът е повод да се припомни значението на образованието, ролята на учителите и наставниците и традициите, предавани между поколенията.

По повод Деня на знанието беше отправен поздрав към учениците, студентите и преподавателите с пожелания за успешна и ползотворна учебна година.

Акцент върху образованието и науката

В поздравлението се подчертават богатите образователни и научни традиции на Русия и приносът на училищата и университетите за подготовката на поколения учени, инженери, писатели, дипломати, творци и специалисти в различни професионални области.

Образованието е посочено и като важна част от развитието на обществото, науката и културата, както и от международното сътрудничество и обмена на знания.

„Желаем на учениците и студентите интересна и успешна учебна година, на преподавателите – вдъхновение и благодарни ученици, а на всички, които продължават да учат и да откриват нови неща – нови знания и постижения“, се посочва в поздравлението.