В Пекин създадоха консорциум за застраховане на биомедицинския сектор

Новата инициатива цели да намали рисковете при разработването на иновативни лекарства и медицински изделия и да привлече повече частни инвестиции

В Пекин беше създаден специализиран консорциум за застраховане на биомедицинския сектор, съобщиха Пекинската комисия за наука и технологии и Управителният комитет на технологичната зона „Джунгуанцун“.

Инициативата е поредна стъпка на китайската столица за използване на застрахователни механизми в подкрепа на научните и технологичните разработки. Преди това в Китай беше създаден и консорциум за застраховане на търговската космическа индустрия.

Разработването на нови лекарства и медицински изделия обикновено изисква продължителни научни изследвания, значителни финансови инвестиции и носи висока степен на несигурност. Тези фактори могат да затруднят развитието на стартиращите компании и да ограничат интереса на частните инвеститори.

Новият консорциум има за цел да подпомогне разпределянето на рисковете при научноизследователската и развойната дейност, особено при компании, които работят върху иновативни медикаменти и медицински технологии.

Очакванията са застрахователният механизъм да намали несигурността за инвестиционните институции и да насърчи повече рисков капитал към клиничните изпитвания на нови лекарства и медицински изделия.

По този начин биомедицинските компании ще могат да получат по-добър достъп до финансов ресурс, а перспективните научни разработки – по-лесно да достигат до практически приложения.