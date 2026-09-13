УНИЦЕФ: Хиляди деца в Камбоджа продължават да усещат последиците от граничните конфликти с Тайланд

Организацията подкрепя засегнатите семейства с образование, здравни услуги, психосоциална помощ и достъп до чиста вода

Последиците от двата гранични конфликта между Камбоджа и Тайланд през 2025 г. продължават да оказват влияние върху живота на децата в засегнатите райони, съобщава УНИЦЕФ Камбоджа. Повредена училищна сграда в провинция Одар Меанчей е сред видимите следи от сблъсъците, засегнали безопасността, образованието и психичното здраве на децата.

Според прессъобщение на Министерството на вътрешните работи на Камбоджа от 10 септември 2026 г. повече от 18 000 камбоджанци все още не са успели да се завърнат по домовете си, сред които 9428 жени и 6066 деца. Според камбоджанските власти завръщането им е възпрепятствано от действия на тайландските военни.

Новият представител на УНИЦЕФ в Камбоджа Дамах Маха е ръководила мисия в провинциите Бантей Меанчей, Одар Меанчей и Преах Вихеа. Целта е била да бъде проследен напредъкът на програмите за подкрепа, възстановяване и повишаване на устойчивостта на засегнатите деца и техните семейства.

Сред предприетите мерки е създаването на „Цифрова класна стая“, която помага на децата да наваксат пропуснатия учебен материал. Организацията подпомага уязвимите семейства и с достъп до основни здравни услуги, хранене, подкрепа за психичното здраве, чиста вода, санитарни условия и системи за социална закрила.

УНИЦЕФ заявява, че ще продължи сътрудничеството си с партньорски организации и институции, така че децата, засегнати от конфликтите, да могат да се възстановят, да продължат образованието си и да гледат с надежда към бъдещето.

автор: Сенг Франция

източник: ams.com.kh