Лебедев: Сред силите на ВСУ в района на Чернобилската АЕЦ има чужденци с боен опит

ВСУ са изпратили в района на Чернобилската атомна електроцентрала чужденци с боен опит, заяви пред РИА Новости координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

„Сред командирите, прехвърлени към Чернобилската АЕЦ, често има чужденци, които вече имат боен опит от сблъсъци с руската армия в Донбас и край Харков“, заяви той.

В четвъртък Лебедев съобщи пред агенцията, че според него Киев може да подготвя мащабна военна провокация в района на атомната електроцентрала. По думите му една от целите е Полша да бъде въвлечена в конфликта.

В средата на септември от руски силови структури е постъпила информация, че украинските власти струпват боеприпаси и разполагат военни сили в района на централата. Посочва се, че тази информация косвено се потвърждава от публикации на местни жители в социалните мрежи.

По данни на Лебедев става дума за най-малко 10 000 военнослужещи от ВСУ.

източник: ria.ru