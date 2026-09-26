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Удар по стоманодобива на Украйна: Завод на ArcelorMittal няма да възобнови производството

Недялко Тенев

Според предоставената информация предприятието е било обект на четири руски ракетни атаки за пет седмици, а компанията е уведомила украинското правителство, че безопасното и устойчиво продължаване на работата вече не е възможно

Стоманодобивният завод на ArcelorMittal в Украйна няма да възобнови производството си, след като през миналата седмица е бил засегнат при руска ракетна атака.

Според предоставената информация това е четвъртата атака срещу предприятието в рамките на пет седмици.

Компанията, определена в текста като най-големия производител на стомана в Украйна, е уведомила украинското правителство, че продължаването на производството в завода вече не е възможно по безопасен и устойчив начин.

Натиск върху украинския стоманодобив

Стоманодобивният сектор традиционно е сред важните отрасли за украинската икономика. Според предоставената информация преди той е формирал около 15% от износа на страната.

В момента секторът е под натиск както заради руските атаки, така и заради търговските ограничения в Европа.

Спирането на производството в предприятието на ArcelorMittal представлява пореден сериозен проблем за украинската стоманодобивна индустрия на фона на продължаващата война.

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