Удължиха приема за Международната школа за лидерство в дигиталния сектор до 13 септември

Кандидатите на възраст между 18 и 35 години могат да подават заявления за участие в петото издание на инициативата

Срокът за кандидатстване за Петата международна школа за лидерство в дигиталния сектор е удължен до 13 септември 2026 г., съобщават организаторите.

Програмата е насочена към млади хора на възраст между 18 и 35 години, които се интересуват от развитие в области като информационните технологии, информационната сигурност, дигиталния PR и ИТ правото.

Предвидени са майсторски класове, интерактивни лекции и екипна работа по проекти. Участниците ще имат възможност да получат обратна връзка от представители на руската ИТ индустрия, да се запознаят с тенденции в дигитализацията и да разговарят с HR специалисти от компании в сектора.

Програмата включва и възможност за разработване на собствен проект, както и срещи и обмен на опит между участниците.

Обучението ще се проведе в управленското ателие „Сенеж“ в Русия. Желаещите трябва да подадат заявление и да изпълнят конкурсната задача до 13 септември.