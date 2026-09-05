Транспортният сектор на Казахстан се е увеличил почти трикратно за пет години

В обръщението си за състоянието на нацията, озаглавено „Казахстан в ерата на изкуствения интелект: актуални предизвикателства и решения чрез дигитална трансформация“, президентът Касим-Жомарт Токаев отбеляза необходимостта от по-нататъшно развитие и модернизация на транспортно-логистичния сектор, съобщава „Казинформ“, позовавайки се на пресслужбата на правителството на Република Казахстан.

Държавният глава разпореди да се ускори модернизацията на пътната и железопътната мрежа, както и да се развиват авиационните хъбове, морската инфраструктура, контейнерните превози, цифровите логистични услуги и международните транспортни коридори.

В изпълнение на указанията на президента правителството реализира мащабна програма за развитие на транспортния сектор, обхващаща автомобилния, железопътния, въздушния и морския транспорт. Успоредно с това в отрасъла се въвеждат цифрови технологии, разширяват се международните маршрути и се укрепва ролята на Казахстан като евразийски транспортно-логистичен център.

Днес транспортът вече се е превърнал в един от двигателите на националната икономика, формирайки приблизително 6,1% от БВП на страната. През последните пет години брутната продукция на отрасъла е нараснала почти трикратно, надхвърляйки 14 трилиона тенге, което отразява устойчивия растеж на транспортната дейност, мащабната модернизация на инфраструктурата и нарастващата транзитна привлекателност на Казахстан.

161 международни маршрута, 32 държави и модернизация на летищата: Казахстан развива авиационни хъбове

Развитието на гражданската авиация остава ключов приоритет при изпълнението на директивите на държавния глава. През последните пет години степента на спазване на стандартите за безопасност на ICAO достигна 95,7%, броят на държавите, свързани с Казахстан чрез директни полети, нарасна от 25 на 32, а броят на международните маршрути се увеличи от 74 на 161.

Продължава мащабната модернизация на летищната инфраструктура. През 2026 г. приключи модернизацията на летище „Аркалик“, след което бяха възобновени редовните полети до Астана, Алмати и Костанай. Предвижда се до края на годината да завърши изграждането на нови летища в районите Зайсан и Катон-Карагай, както и в курортната зона Кендерли.

Плановете до 2029 г. включват изграждане и реконструкция на писти в Астана, Алмати, Шимкент, Тараз, Актобе, Орал и Жезказган, както и модернизация на терминалите на основните летища в страната. Реализирането на тези проекти ще увеличи капацитета на летищата, ще подобри качеството на обслужване на пътниците и ще създаде необходимите условия за изграждане на модерни авиационни хъбове.

Същевременно обхватът на международните въздушни превози се разширява. От началото на годината са открити нови полети до дестинации в Армения, Кипър, Китай, Монголия, Грузия, Азербайджан, Полша, Турция, Узбекистан и Русия. Сред новите маршрути, чието стартиране се очаква преди края на годината, са Алмати – Ургенч, Алмати – Токио, Актобе – Баку, Алмати – Чунцин, Ханой – Алмати – Прага, Астана – Инин и Уралск – Москва.

До края на 2025 г. авиокомпаниите са превозили 15,4 милиона пътници, а летищата са обслужили 31,8 милиона души и са обработили 173,3 хиляди тона товари, поддържайки положителната тенденция на растеж в отрасъла.

Ремонт и строителство на 11 000 км пътища и реконструкция на 37 гранични контролно-пропускателни пункта

Развитието на пътната инфраструктура остава приоритет на държавната политика. През 2026 г. пътните дейности от всякакъв вид ще обхванат приблизително 11 000 км, включително изграждането на 3400 км и ремонта на около 5000 км републикански пътища и 2400 км местни пътища.

Основните проекти включват маршрутите Актобе – Кизилорда, Бейнеу – Саксаулски, обходния път на гара Сариагаш, Жанаозен – границата с Туркменистан, „Център – Запад“ и Караганда – Жезказган.

От особено значение са проектите Бейнеу – Саксаулски, Улгайсин – Саксаулски и Кизилорда – Саксаулски, чието изграждане беше дадено начало от президента на Република Казахстан през август тази година. Общата дължина на тези три трасета е 1574 км, като завършването им е планирано за 2029 г.

Именно тези проекти ще позволят времето за доставка на товари по маршрута Китай – Европа през Казахстан да се съкрати с близо една трета – до три дни – като по този начин пряко се изпълняват указанията на държавния глава за развитие на ключови международни транспортни коридори.

Същевременно се подобрява качеството на съществуващата пътна мрежа. Значително внимание се отделя на модернизацията на пътните гранични пунктове. От 37-те действащи пункта по вътрешната граница на ЕАИС (Евразийския икономически съюз) 37 преминават през реконструкция; това значително ще увеличи пропускателната им способност и ще съкрати времето за пресичане на държавната граница.

По-рано беше съобщено, че в Астана се търси място за ново летище.

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz