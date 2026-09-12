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Тръмп задряма по време на церемония в памет на жертвите от 11 септември

Недялко Тенев

Кадри от възпоменателното събитие предизвикаха коментари за физическото състояние на американския президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е задрямал по време на възпоменателна церемония за жертвите на атентатите от 11 септември, твърди публикация на американското издание „Дейли Бийст“.

Според информацията моментът е привлякъл внимание на фона на засилените обществени дискусии около физическото състояние на 80-годишния американски президент.

Изданието посочва, че по време на церемонията Тръмп е държал очите си затворени продължително време, а главата му се е движела напред и назад, докато е седял на трибуната.

На събитието е присъствала и съпругата му Мелания Тръмп.

Публикацията идва на фона на критики към американския президент и твърдения за спад на общественото му одобрение.

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