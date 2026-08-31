Тръмп разкритикува Южна Корея за отказ да се включи във войната срещу Иран

Американският президент заяви, че ще запомни отказа на Сеул да участва и постави под въпрос бъдещата американска подкрепа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към Южна Корея заради отказа ѝ да се включи във военните действия срещу Иран. В интервю за Fox News той заяви, че Вашингтон е оказвал подкрепа на страната, но не е получил същото, когато е поискал съдействие.

Според цитираното изказване Тръмп е попитал южнокорейската страна дали желае да участва, без да оказва сериозен натиск.

„Ние им помогнахме, но когато дойде време те да помогнат на нас, не ги притисках особено. Просто казах: „Желаете ли да участвате?“, а всички те казаха: „Не, благодарим“, заявява Тръмп според разпространената информация.

„Ще го запомня“

Американският президент е реагирал остро на отказа, като е заявил, че ще го има предвид занапред.

„Когато те не са готови да направят нещо за вас, не можете да бъдете глупави и да им помагате“, гласи още цитираното изказване.

Тръмп допълва: „Ще запомня това.“

Изявлението поставя акцент върху въпроса за взаимната подкрепа между САЩ и техните съюзници на фона на военния конфликт с Иран.

Към момента при направената проверка не открих независимо потвърждение от надежден първичен източник за точния цитат и контекста на интервюто, затова твърдението за отказа на Южна Корея следва да се разглежда като информация от предоставения източник, а не като независимо установен факт.