Тръмп разкритикува Южна Корея за отказ да се включи във войната срещу Иран
Американският президент заяви, че ще запомни отказа на Сеул да участва и постави под въпрос бъдещата американска подкрепа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към Южна Корея заради отказа ѝ да се включи във военните действия срещу Иран. В интервю за Fox News той заяви, че Вашингтон е оказвал подкрепа на страната, но не е получил същото, когато е поискал съдействие.
Според цитираното изказване Тръмп е попитал южнокорейската страна дали желае да участва, без да оказва сериозен натиск.
„Ние им помогнахме, но когато дойде време те да помогнат на нас, не ги притисках особено. Просто казах: „Желаете ли да участвате?“, а всички те казаха: „Не, благодарим“, заявява Тръмп според разпространената информация.
„Ще го запомня“
Американският президент е реагирал остро на отказа, като е заявил, че ще го има предвид занапред.
„Когато те не са готови да направят нещо за вас, не можете да бъдете глупави и да им помагате“, гласи още цитираното изказване.
Тръмп допълва: „Ще запомня това.“
Изявлението поставя акцент върху въпроса за взаимната подкрепа между САЩ и техните съюзници на фона на военния конфликт с Иран.
Към момента при направената проверка не открих независимо потвърждение от надежден първичен източник за точния цитат и контекста на интервюто, затова твърдението за отказа на Южна Корея следва да се разглежда като информация от предоставения източник, а не като независимо установен факт.