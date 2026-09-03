Тръмп предупреди Канада за икономически срив на фона на търговския спор

Американският президент отправи остро послание към премиера Марк Карни, докато отношенията между Вашингтон и Отава остават напрегнати заради митата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Канада и нейния министър-председател Марк Карни на фона на продължаващото търговско напрежение между двете държави.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че за канадските политици може да е политически изгодно да го представят като „враг“, но предупреди, че ситуацията ще се промени, ако канадската икономика се срине. Американският президент завърши посланието си с думите: „Само гледайте!“

Изказването идва в момент на сериозно напрежение в търговските отношения между САЩ и Канада. Преговорите между двете страни се провалиха през август, след което Вашингтон наложи нови високи мита върху част от канадския внос. Отава от своя страна обяви ответни тарифни мерки.

Карни: Канада е готова за сделка

По-рано в четвъртък Марк Карни заяви, че Канада остава готова да сключи търговско споразумение със Съединените щати, стига то да бъде от полза и за двете държави и да осигурява необходимата стабилност и предвидимост.

Канадският премиер посочи, че договореност, която защитава интересите на канадските работници, семейства и компании, може едновременно да бъде в интерес и на американските потребители и бизнеса.

Карни обаче продължава да критикува подхода на Вашингтон към преговорите. По-рано тази седмица той призова американската страна да прекрати острата реторика и да се съсредоточи върху сериозни разговори за разрешаване на търговския спор.

Последното изявление на Тръмп допълнително засилва политическото напрежение между двете съседни държави в момент, когато бъдещето на търговските им отношения остава несигурно.