Президентът на САЩ категорично отхвърли твърденията, че военният конфликт може да продължи до края на мандата му

Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на публикация на „Уолстрийт джърнъл“, в която се разглежда възможността войната на САЩ срещу Иран да продължи до края на президентския му мандат.

Пред журналисти на международното летище „Дълес“ Тръмп категорично отхвърли подобен сценарий.

„Изобщо няма вероятност за подобно нещо“, заяви американският президент в отговор на въпрос дали конфликтът с Иран може да се проточи до края на управлението му.

Тръмп не се ограничи само с опровержение, а отправи остра критика към „Уолстрийт джърнъл“.

„Те са едно от най-неточните издания, които някога съм чел“, заяви той.

Думите му идват на фона на засиленото международно внимание към конфликта между САЩ и Иран и опасенията за неговата продължителност и последствията за сигурността и световната икономика.

Позицията на Тръмп показва, че Белият дом не приема публично сценарий за продължителна война до края на президентския му мандат.

Същевременно острата реакция срещу „Уолстрийт джърнъл“ е пореден епизод от сложните отношения на Тръмп с част от водещите американски медии, чиито публикации той многократно е оспорвал.