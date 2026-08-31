Трафикът на кораби през Ормузкия проток се срина с 90% на фона на блокадата от Иран

Видимият трафик на товарни кораби през Ормузкия проток е спаднал до едва пет плавателни съда дневно през уикенда, което представлява спад от над 90% спрямо средните нива преди началото на конфликта, съобщи в понеделник компанията за енергийни анализи Kpler.

Данните показват, че всички преминали кораби са били малки по размер, включително два газовоза за втечнен нефтен газ. Анализаторите обаче отбелязват, че действителният брой може да е по-висок, тъй като се предполага, че някои кораби са изключили автоматичните си системи за идентификация, за да избегнат атаки.

Заместник-министърът на външните работи на Иран по правните и международните въпроси Казем Гарибабади заяви в събота, че към момента Ормузкият проток е напълно затворен и всеки кораб, който преминава през него, трябва да координира действията си и да получи разрешение от иранската страна.

Ормузкият проток е ключова точка за световния енергиен транспорт. Преди през него са преминавали приблизително една пета от световните доставки на суров петрол и рафинирани петролни продукти, както и значителна част от транспортирането на втечнен природен газ.

Заради последните промени в ситуацията в Близкия изток обаче преминаването през протока е периодично и непостоянно.

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Източник: CCTVPlus