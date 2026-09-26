Традиционната китайска медицина намира приложение в космическите мисии на Китай

Китайски експерти посочват, че методи и средства от ТКМ се използват за поддържане на здравето на космонавтите и могат да имат още по-голяма роля при бъдещи мисии в дълбокия космос

Традиционната китайска медицина (ТКМ) играе значителна роля в подкрепата на пилотираните космически мисии на Китай през последното десетилетие и в бъдеще би могла да допринесе за цялостната здравна защита на космонавтите.

Това заявиха експерти по време на конференция по аерокосмическо медицинско инженерство в китайския град Тиендзин. Форумът събра учени и специалисти, които обсъдиха медицинските предизвикателства пред бъдещото изследване на дълбокия космос.

ТКМ в условията на микрогравитация

Джан Боли, академик от Китайската инженерна академия и специалист по традиционна китайска медицина, посочи, че специфичните условия при космическите полети могат да доведат до промени в дишането, храносмилането и подвижността на астронавтите.

Според него холистичният подход на ТКМ може да бъде подходящ за подпомагане на здравето на екипажите при продължителен престой в космоса.

Космонавтът Джан Лу, участвал в мисиите „Шънджоу-15“ и „Шънджоу-21“, също подчерта ролята на традиционната китайска медицина.

По време на близо седеммесечната мисия „Шънджоу-21“ екипажът е използвал апаратура за ТКМ за стимулиране на нервите и мускулите в средните и късните етапи на полета. Целта е била да се противодейства на мускулната атрофия при продължителен престой в условията на микрогравитация.

Традиционна китайска медицина и на станцията „Тиенгун“

Според учените китайската космическа станция „Тиенгун“ разполага и със средства от традиционната китайска медицина.

Сред тях са т.нар. космически хапчета за подхранване на сърцето и функционални напитки, за които се посочва, че се използват с цел подпомагане на имунната система и защита от въздействието на радиацията.

Развитието на подобни методи може да придобие още по-голямо значение при бъдещи продължителни пилотирани мисии и изследването на дълбокия космос.