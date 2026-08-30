Токаев създаде нов държавен орган към Съвета за сигурност на Казахстан
Апаратът на Съвета за сигурност ще бъде пряко подчинен и отчетен пред президента на страната
Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подписа указ „За мерките за по-нататъшно усъвършенстване на системата на държавно управление на Република Казахстан“. Документът е публикуван на 29 август от президентската администрация „Акорда“.
Съгласно указа се създава Апарат на Съвета за сигурност на Република Казахстан като самостоятелен държавен орган.
Новата структура ще бъде пряко подчинена и отчетна пред президента на Казахстан.
Промени в системата на държавното управление
Решението е част от предприетите промени за усъвършенстване на държавното управление и организацията на структурите, свързани с националната сигурност.
Съветът за сигурност има ключова роля в системата за национална сигурност на Казахстан. Съгласно действащото законодателство президентът определя основните направления на държавната политика в тази област, осигурява координираното функциониране на властите при защитата на националните интереси и сформира Съвета за сигурност.
Законодателството на страната предвижда и взаимодействие между силите за национална сигурност и останалите държавни органи, включително обмен на информация и предприемане на съвместни мерки за защита на националните интереси.
Създаването на отделен Апарат на Съвета за сигурност поставя структурата непосредствено под ръководството и отчетността на държавния глава.