Токаев проведе консултации с партийните фракции за кандидатурата на Олжас Бектенов за премиер

Президентът на Казахстан обсъди с политическите сили в Курултая кандидатурата за министър-председател в съответствие с новата Конституция

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев проведе среща с ръководителите на парламентарните фракции в Курултая, като основна тема на разговорите беше кандидатурата на Олжас Бектенов за министър-председател. Консултациите са част от процедурата, предвидена в новата Конституция на страната.

Токаев е посочил пред лидерите на политическите сили, че съгласно член 46 от новата Конституция на Казахстан трябва да проведе консултации с тях относно кандидатурата на Бектенов.

В разговорите са участвали ръководителите на фракциите на партия „Әділет“ Ербол Адаев, Народно-демократичната патриотична партия „Ауыл“ Кайрат Айтуганов, Respublica Айдарбек Ходжаназаров, Демократическата партия „Ақ жол“ Дания Еспаева и Общонационалната социалдемократическа партия Асхат Рахимжанов.

Бектенов получи подкрепата на Курултая

След проведените консултации Токаев официално предложи Олжас Бектенов за министър-председател. По време на заседанието президентът го определи като опитен държавник и професионалист и посочи мащабните задачи пред страната, включително инфраструктурното развитие и укрепването на държавността.

Депутатите в Курултая подкрепиха кандидатурата на Бектенов с мнозинство. По-късно на 31 август 2026 г. Касъм-Жомарт Токаев подписа указ за назначаването на Олжас Бектенов за министър-председател на Казахстан.

Бектенов оглавяваше правителството и преди конституционните промени. На 28 август кабинетът му сдаде правомощията си пред новоизбрания Курултай, както изисква новият основен закон, но продължи да изпълнява функциите си до формирането на новото правителство.

Така проведените консултации и последвалото гласуване се превърнаха в част от практическото прилагане на новия модел на държавно управление в Казахстан след конституционната реформа.

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz