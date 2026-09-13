Токаев предложи партньорство „БРИКС плюс“ в областта на изкуствения интелект

Президентът на Казахстан призова за реформа на международните институции, по-силно икономическо сътрудничество и общи действия в областта на транспорта, технологиите и водните ресурси

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев участва в пленарното заседание на БРИКС във формат „аутрич“/„БРИКС плюс“ в Ню Делхи, посветено на укрепването на устойчивостта, иновациите, сътрудничеството и стабилността.

В началото на изказването си Токаев благодари на индийския премиер Нарендра Моди за гостоприемството и организацията на срещата. Той отбеляза, че в годината, когато се навършват 20 години от сътрудничеството в рамките на БРИКС, индийското председателство е дало допълнителен импулс на дневния ред, ориентиран към интересите на хората.

Токаев: Светът се нуждае от възстановяване на доверието

Казахстанският президент подчерта, че БРИКС представлява почти половината от населението на света и около 40% от глобалния БВП. Според него това дава на формата не само значителни възможности, но и сериозна отговорност.

Токаев предупреди за задълбочаващото се геополитическо противопоставяне, милитаризацията, отслабването на многостранните институции и увеличаването на търговските бариери.

Според него мирът и стратегическата стабилност са основни условия за устойчиво икономическо развитие. Той призова регионалните конфликти да бъдат решавани чрез политически диалог и последователна дипломация и подчерта необходимостта от диалог на високо равнище между ядрените сили за ограничаване на рисковете.

Призив за реформа на ООН

Президентът на Казахстан заяви, че няма алтернатива на Организацията на обединените нации, но според него тя трябва да бъде реформирана.

Токаев настоя реформата на Съвета за сигурност на ООН да отчита съвременните реалности и да осигури по-справедливо представителство на Азия, Африка и Латинска Америка.

По думите му развиващите се средни сили също трябва да имат по-голяма роля при вземането на глобални решения.

Търговията на Казахстан с БРИКС достига 72 млрд. долара

Токаев съобщи, че през 2025 г. търговският оборот на Казахстан с държавите членки и партньорите на БРИКС е достигнал около 72 млрд. долара.

Страната възнамерява да разширява инвестиционните и търговските си отношения с държавите от обединението, включително в енергетиката, критичните минерали, селското стопанство и дълбоката преработка.

Казахстан подкрепя и разширяването на икономическото взаимодействие между Евразийския икономически съюз и БРИКС, както и работата по споразумение за свободна търговия с Индия.

Казахстан иска да увеличи транзита до 100 млн. тона годишно

Особено внимание Токаев отдели на транспортната свързаност. По думите му през миналата година транзитните товарни превози през Казахстан са достигнали близо 40 млн. тона, а дългосрочната цел е обемът им да нарасне до 100 млн. тона годишно.

Той посочи още, че транзитната мрежа на страната осигурява до 85% от сухопътния товарен трафик между Китай и Европа.

Казахстан вижда възможност за по-тясно свързване на Транскаспийския международен транспортен маршрут с инициативата „Един пояс, един път“ и Международния транспортен коридор „Север–Юг“.

Предложение за партньорство в областта на изкуствения интелект

Сред основните предложения на Токаев беше създаването на Партньорство „БРИКС плюс“ в областта на изкуствения интелект.

Инициативата трябва да свърже националните центрове за изкуствен интелект, да осигури достъп до лаборатории и научни проекти и да подпомогне разработването на многоезични технологични решения.

„Казахстан разглежда изкуствения интелект като стратегически приоритет“, подчерта президентът.

Международна организация за водните ресурси

Друг акцент в речта беше управлението на водните ресурси. Токаев заяви, че международните усилия в тази област остават фрагментирани и припомни предложението на Казахстан за създаване на Международна водна организация като специализирана агенция на ООН.

Той покани членовете и партньорите на БРИКС да участват в международните консултации по инициативата.

В заключение Касъм-Жомарт Токаев предупреди, че многополярността без ефективно многостранно сътрудничество може да задълбочи глобалното разделение. Казахстан, по думите му, подкрепя модел, основан на суверенно равенство, баланс на интересите и споделена отговорност.