Токаев поздравява Мелони за историческия момент в управлението

Президентът Касим-Жомарт Токаев поздрави министър-председателя на Италия Джорджия Мелони за това, че нейното правителство стана най-дълго управляващото в историята на Италианската република, съобщава информационна агенция Qazinform , позовавайки се на официалния акаунт на президента Токаев в X.

„Моите най-сърдечни поздравления за министър-председателя Джорджия Мелони за това, че нейното правителство стана най-дълго управляващото в историята на Италианската република.“

Нейното мъдро и силно лидерство, непоколебимата ѝ ангажираност в защитата на националните интереси и достойнство на Италия, поддържат икономическия растеж на страната и укрепват позициите ѝ на световната сцена.

„Високо ценя нейния личен принос за задълбочаване на приятелството и стратегическото партньорство между Казахстан и Италия и очаквам с нетърпение да продължим тясното си сътрудничество. Пожелавам на премиера Мелони успех на високия ѝ пост и в насърчаването на просперитета и прогреса на Италия“, се казва в публикацията.

Италианският кабинет, воден от премиера Джорджия Мелони, достигна 1413 последователни дни на власт, надминавайки продължителността на второто правителство на Силвио Берлускони.

източник: www.inform.kz