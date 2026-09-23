Токаев постави киберсигурността и изкуствения интелект сред приоритетите на Казахстан
Президентът на Казахстан проведе първото заседание с апарата на Съвета за сигурност след обособяването му като самостоятелен държавен орган
Президентът на Казахстан и председател на Съвета за сигурност Касъм-Жомарт Токаев проведе първото заседание с апарата на Съвета за сигурност след формирането му като самостоятелен държавен орган.
Държавният глава посочи, че новият статут на апарата трябва да бъде разглеждан в контекста на реформата на държавните институции.
Според Токаев в условията на бързи промени в света Съветът за сигурност трябва да се превърне в център за вземане на точни и добре обмислени решения по ключови въпроси.
Киберсигурност и изкуствен интелект във фокуса
Президентът обърна внимание на променящия се характер на съвременните заплахи, като специален акцент беше поставен върху киберсигурността и използването на изкуствен интелект.
Сред областите, които според председателя на Съвета за сигурност ще придобиват все по-голямо значение, са още информационната, технологичната, продоволствената, водната и енергийната сигурност.
Токаев очерта приоритетите в тези сфери, като принципът „Закон и ред“ беше определен като ключов ориентир.
Защита на националните интереси и суверенитета
След заседанието пред апарата на Съвета за сигурност бяха поставени конкретни задачи.
Като основен критерий за ефективността на работата на Съвета беше посочена надеждната защита на националните интереси, суверенитета и стабилността на Казахстан.
По-рано президентът Касъм-Жомарт Токаев утвърди положението и структурата на апарата на Съвета за сигурност.
автор: Диана Калманбаева