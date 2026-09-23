Токаев постави киберсигурността и изкуствения интелект сред приоритетите на Казахстан

Президентът на Казахстан проведе първото заседание с апарата на Съвета за сигурност след обособяването му като самостоятелен държавен орган

Президентът на Казахстан и председател на Съвета за сигурност Касъм-Жомарт Токаев проведе първото заседание с апарата на Съвета за сигурност след формирането му като самостоятелен държавен орган.

Държавният глава посочи, че новият статут на апарата трябва да бъде разглеждан в контекста на реформата на държавните институции.

Според Токаев в условията на бързи промени в света Съветът за сигурност трябва да се превърне в център за вземане на точни и добре обмислени решения по ключови въпроси.

Киберсигурност и изкуствен интелект във фокуса

Президентът обърна внимание на променящия се характер на съвременните заплахи, като специален акцент беше поставен върху киберсигурността и използването на изкуствен интелект.

Сред областите, които според председателя на Съвета за сигурност ще придобиват все по-голямо значение, са още информационната, технологичната, продоволствената, водната и енергийната сигурност.

Токаев очерта приоритетите в тези сфери, като принципът „Закон и ред“ беше определен като ключов ориентир.

Защита на националните интереси и суверенитета

След заседанието пред апарата на Съвета за сигурност бяха поставени конкретни задачи.

Като основен критерий за ефективността на работата на Съвета беше посочена надеждната защита на националните интереси, суверенитета и стабилността на Казахстан.

По-рано президентът Касъм-Жомарт Токаев утвърди положението и структурата на апарата на Съвета за сигурност.

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz