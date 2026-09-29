Токаев: Казахстан предлага на Германия партньорство за стратегически важните суровини

Президентът на Казахстан заяви, че страната вече произвежда 21 от 34 вида суровини със стратегическо значение за Европа и предлага на германския бизнес създаването на цялостни производствени вериги

Германското издание Handelsblatt публикува статия на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, в която той очертава перспективите пред икономическото и стратегическото партньорство между Казахстан и Германия.

Според Токаев Казахстан вече произвежда 21 от общо 34 вида суровини, определени като стратегически важни за европейската икономика, и е готов да работи съвместно с германския бизнес за изграждането на пълни производствени вериги – от геоложките проучвания и добива до преработката, производството на компоненти и повторното използване на материалите.

„В политиката, както и в икономиката, доверието е капитал, а надеждността е неговата най-висша форма. В условията на нарастваща международна турбулентност именно такъв характер на отношенията придобива особена стойност“, посочва казахстанският президент.

Токаев: Германия е ключов търговски партньор и голям инвеститор

По думите му за повече от три десетилетия Казахстан и Германия са натрупали значителен капитал на взаимно доверие и са изградили стабилна основа за стратегическо партньорство.

Токаев определя Германия не само като ключов търговски партньор и голям инвеститор, но и като държава, с която Казахстан споделя общи икономически интереси и ангажимент към международното право.

Според него отношенията между двете страни вече излизат извън рамките на двустранното сътрудничество и се превръщат във важна връзка между Азия и Европа.

Казахстанският президент обръща внимание и на човешките връзки между двете държави. По посочени от него данни в Казахстан живеят повече от 200 000 етнически германци, докато в Германия има над един милион души с произход от Казахстан.

Търговията се приближава до 9 млрд. долара

През 2025 г. обемът на взаимната търговия между Казахстан и Германия се е доближил до 9 млрд. долара, или около 7,9 млрд. евро, посочва Токаев.

В Казахстан са регистрирани повече от 1000 предприятия с германско капиталово участие.

Според президента съществува значителен потенциал за допълнително разнообразяване на казахстанския износ и увеличаване на производството на стоки с по-висока добавена стойност.

Казахстан би могъл допълнително да доставя на германския пазар повече от 80 вида преработени продукти. Като сфери с особено голям потенциал са посочени металургията, нефтохимията, хранително-вкусовата промишленост и железопътното машиностроене.

21 от 34 стратегически важни за Европа суровини

Особен акцент Токаев поставя върху критичните минерали и стратегическите суровини.

„Казахстан вече произвежда 21 от 34 вида суровини, имащи стратегическо значение за европейската икономика“, посочва той.

Сред тях са литий, силиций, кобалт, ниобий, волфрам и мед – материали, необходими за енергийния преход, машиностроенето, промишленото производство, микроелектрониката и развитието на цифровите технологии.

Казахстан предлага на германските партньори не само гарантирани доставки, а съвместно изграждане на пълни производствени вериги – от геоложките проучвания и добива до преработката, производството на компоненти и рециклирането на материалите.

Казахстан поставя акцент върху енергийните доставки

Енергетиката също заема важно място в отношенията между Казахстан и Германия.

Според данните, представени от Токаев, Казахстан осигурява около 13% от вноса на петрол в Европейския съюз и 20% от доставките на природен уран.

През 2025 г. доставките на казахстански петрол за Германия са надхвърлили 10 млн. тона.

„Готови сме и занапред отговорно да изпълняваме тази мисия, като отчитаме наличните транспортни възможности“, заявява президентът.

Според него значителни перспективи има и в областта на възобновяемата енергия, модернизацията на електропреносните мрежи и подобряването на енергийната ефективност.

Казахстан като транспортна връзка между Китай и Европа

Друг основен акцент е транспортната свързаност между Азия и Европа.

По думите на Токаев през Казахстан преминават около 85% от сухопътния транзит на товари от Китай към Европа, което за миналата година представлява приблизително 40 млн. тона.

Важна роля има Транскаспийският международен транспортен маршрут. За първите осем месеца на настоящата година превозите по коридора са се увеличили с 22%, а транзитът по направлението Изток–Запад е нараснал с 55%, посочва казахстанският президент.

Предвижданите нови транспортни проекти трябва да осигурят директна връзка на редица региони с каспийските пристанища и да съкратят маршрута Китай–Европа с около 1000 километра.

Токаев вижда възможности и за по-активно участие на германски компании във въздушния товарен транспорт през Казахстан и развитието на авиационни хъбове в страната.

Изкуственият интелект и дигитализацията – ново поле за партньорство

Казахстанският президент определя дигитализацията и внедряването на технологии с изкуствен интелект като друго перспективно направление в казахстанско-германските отношения.

Според него икономическите стратегии не могат да бъдат успешни без добре подготвени специалисти, а образованието и професионалната квалификация трябва да бъдат част от дългосрочното партньорство.

Токаев посочва като пример млад казахстански инженер, получил образование по германски стандарти и впоследствие прилагащ знанията си в съвместно предприятие.

Президентът подчертава още, че дългосрочните инвестиционни решения изискват доверие в държавните институции, като посочва политическите и социално-икономическите реформи, провеждани в Казахстан от 2019 г.

„Einigkeit macht stark“ – „В единството е силата“, цитира Токаев германска поговорка и допълва, че възможностите на Казахстан и Германия взаимно се допълват.

„Убеден съм, че разширявайки хоризонтите на взаимноизгодното сътрудничество, нашите страни заедно ще укрепват пространството на стабилност и просперитет на евразийския континент“, заключава президентът на Казахстан.

автор: Махаббат Сыздыкова

източник: www.inform.kz