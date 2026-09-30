Токаев и Зьодер обсъдиха разширяването на сътрудничеството между Казахстан и Бавария

Президентът на Казахстан определи Бавария като ключов партньор за модернизацията и диверсификацията на икономиката на страната

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев проведе среща с министър-председателя на Бавария Маркус Зьодер по време на посещението си в Германия, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на президентската администрация „Акорда“.

Токаев благодари на Маркус Зьодер за гостоприемството и поканата да посети Бавария и подчерта икономическото и технологичното значение на германската провинция.

„Високо ценя самобитността, икономическата мощ и иновационния потенциал на Бавария. Вчера проведох много съдържателни разговори с федералния президент Франк-Валтер Щайнмайер и федералния канцлер Фридрих Мерц. Твърдо съм решен да превърна нашите договорености в конкретни резултати и разглеждам Бавария като ключов партньор в това отношение“, заяви казахстанският президент.

По думите му Бавария съчетава водещи постижения в индустрията и науката с дълбоко уважение към традициите, което я превръща в един от основните двигатели на германската икономика и важен партньор на Казахстан.

Потенциал за нови икономически проекти

Токаев посочи, че съществува значителен потенциал за съчетаване на технологичните възможности на Бавария с природните ресурси и индустриалния потенциал на Казахстан.

Сред важните направления за бъдещо сътрудничество беше откроено и развитието на транспортните връзки. Според казахстанския президент подобряването на свързаността може да допринесе за сближаването както на икономиките, така и на гражданите на Казахстан и Германия.

От своя страна Маркус Зьодер заяви, че Бавария проявява интерес към разширяване на многостранното взаимодействие с Казахстан и търси нови възможности за икономически растеж.

Баварският премиер благодари на Токаев и за подкрепата, оказвана на баварските компании, които развиват дейност в Казахстан.

В края на срещата казахстанският президент отправи покана към Маркус Зьодер да посети Казахстан.

Над 30 търговски споразумения за 2 млрд. долара

Срещата се проведе в рамките на посещението на Касъм-Жомарт Токаев в Германия. Преди пристигането си в Мюнхен той проведе разговори с федералния президент Франк-Валтер Щайнмайер и канцлера Фридрих Мерц.

След разговорите между президентите на Казахстан и Германия беше приета съвместна декларация.

При преговорите с германския канцлер двете страни постигнаха и редица икономически договорености. Според Kazinform Казахстан и Германия са подписали повече от 30 търговски документа на обща стойност около 2 млрд. долара.

автор: Гульжан Тасмаганбетова

източник: www.inform.kz