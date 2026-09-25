Токаев благодари на Путин за съболезнованията след трагедията в Каспийско море

Броят на загиналите казахстански военнослужещи достигна 12, а издирването на още двама продължава

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев изрази благодарност към руския президент Владимир Путин за съболезнованията във връзка с трагичната гибел на казахстански военнослужещи по време на учения в Каспийско море, съобщава Kazinform, позовавайки се на Акорда.

Токаев отбеляза, че в този тежък за страната момент Казахстан особено високо оценява искреното съчувствие и солидарност на руския държавен глава и руския народ.

Трагедията е станала по време на учебно-бойна задача

Инцидентът е станал на 24 септември по време на изпълнение на учебно-бойна задача по крайбрежието на Каспийско море.

Според информацията вследствие на рязко влошаване на метеорологичните условия и усилване на вятъра военнослужещи са се оказали в морето.

Първоначално беше съобщено за девет загинали и трима спасени, като един от спасените е бил хоспитализиран.

По-късно Министерството на отбраната на Казахстан съобщи, че броят на загиналите военнослужещи е достигнал 12 души, а издирването на още двама продължава.

Министерството на отбраната е публикувало и списък на загиналите.

Токаев разпореди да бъдат установени всички обстоятелства

Президентът Касъм-Жомарт Токаев изрази съболезнования на роднините и близките на загиналите военнослужещи и разпореди да бъдат предприети необходимите мерки за установяване на всички обстоятелства около трагедията и оказване на помощ на семействата им.

По разпореждане на министър-председателя Олжас Бектенов е създадена правителствена комисия, която трябва да разследва причините за трагедията.

Комисията е оглавена от заместник министър-председателя Канат Бозумбаев, на когото е възложено незабавно да замине за мястото на инцидента.

След гибелта на военнослужещите по време на ученията в Каспийско море е образувано и наказателно дело по два текста.

Трагедията стана причина 25 септември 2026 г. да бъде обявен за Ден на национален траур в Казахстан.

автор: Диана Калманбаева

източник: www.inform.kz