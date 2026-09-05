Танкер под ескорта на САЩ се отказа от преминаване през Ормузкия пролив

Танкерът за втечнен природен газ (LNG) Al-Ghashamiyah, движещ се в рамките на охранявания от САЩ южен коридор, се отказа от планираното преминаване през Ормузкия пролив.

🔹 Според данни за проследяване на плавателни съдове от аналитичната компания Kpler, публикувани в края на август, Al-Ghashamiyah – заедно с още четири танкера, превозващи товари с втечнен газ от катарския терминал за износ „Рас Лафан“ – се е насочил на изток към Ормузкия пролив.

🔹 Сега танкерът е променил курса си от „Рас Лафан“ (Катар) и се насочва към пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства (ОАЕ).