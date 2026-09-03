Свлачището в Дзилун отне живота на 21 души, 541 остават в неизвестност

Властите съобщиха актуални данни за последиците от бедствието в Сидзан, близо до границата с Непал

Броят на жертвите на тежкото свлачище в окръг Дзилун, Сидзан (Тибетския автономен район), близо до границата с Непал, достигна 21 души, а други 541 души остават в неизвестност.

Актуалните данни бяха представени на пресконференция в окръг Дзилун, посветена на последиците от природното бедствие, станало на 26 август.

Според информацията на местните власти към 12:00 часа на 2 септември е потвърдена смъртта на 21 души.

Продължава издирването на стотиците хора, чиято съдба все още не е установена.

В районите, засегнати от свлачището, досега са открити и 847 лични вещи, съобщиха още по време на пресконференцията.

Свлачището засегна високопланински район на Сидзан в непосредствена близост до границата между Китай и Непал. Спасителните и издирвателните действия продължават, като мащабът на бедствието остава сериозен заради големия брой хора в неизвестност.