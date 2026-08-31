Свлачище край граничния пункт Дзилун взе жертви, има и хора в неизвестност

Бедствието е възникнало от непалската страна на границата, а спасителни екипи са мобилизирани за издирване на изчезналите

Свлачище в района на граничния пункт Дзилун, Шигаце, в Сидзанския автономен район, е причинило множество човешки жертви, а редица хора остават в неизвестност.

Бедствието е станало около 10:30 часа пекинско време от непалската страна на границата. Към момента в предоставената информация не се посочва точният брой на загиналите, ранените и изчезналите.

Си Дзинпин разпореди мобилизиране на спасителните сили

След информацията за бедствието китайският председател Си Дзинпин е разпоредил да бъдат положени всички възможни усилия за издирването и спасяването на хората.

Сред поставените задачи са евакуирането и настаняването на населението от застрашените райони, както и осигуряването на своевременно лечение на пострадалите. Целта е да бъдат ограничени максимално човешките загуби.

Предупреждение за риск от вторични бедствия

Китайският премиер Ли Цян е разпоредил възможно най-бързо да бъде установен броят на изчезналите и пострадалите и да бъдат мобилизирани необходимите сили за спасителните и аварийните операции.

Той е подчертал необходимостта застрашеното население да бъде евакуирано своевременно и организирано. Спасителните дейности трябва да бъдат извършвани при повишено внимание и заради опасността от вторични бедствия в засегнатия район.

Издирвателните и спасителните операции продължават, като се очаква информацията за мащаба на бедствието да бъде актуализирана след установяването на броя на засегнатите хора.