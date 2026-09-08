Старозагорски спортисти с отлични резултати на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026

Стоян Георгиев спечели първо място в силовия трибой, а Николай Вътев достигна до финала в тениса

С отлично представяне завърши участието на българските атлети в Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026, които се проведоха от 4 до 6 септември в Малмьо. Това е най-големият приобщаващ спортен форум в Европа през тази година, в който участваха над 2000 състезатели от 20 държави в 11 вида спорт.

Сред българските представители бяха и двама спортисти, свързани с Дневен център „Св. св. Козма и Дамян“ в Стара Загора – Стоян Георгиев и Николай Вътев. Дневният център е единствената социална услуга в града, която има свои представители на спортното събитие.

Особено впечатляващо бе представянето на Стоян Георгиев, който завоюва първо място в дивизия M5 на силовия трибой в категория до 83 кг. Участието на Стоян Георгиев в Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026 е с подкрепата на Община Стара Загора.

В тениса България бе представена от Николай Вътев, който също записа силно участие. С две победи, той завърши втори в групата и се класира за финала.

Николай Вътев тренира в ТК „Августа Траяна“ – Стара Загора от 2025 г. с личен треньор Даниел Петков. Тренировките му са част от проекта за развитие на спорта за хора с увреждания на Българската федерация по тенис, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Участието на Николай Вътев в Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция е с подкрепата на Българската федерация по тенис.

Постигнатите резултати са плод на много труд, постоянство и подкрепа от страна на състезателите, треньорите и екипа на Дневен център „Св. св. Козма и Дамян“. За старозагорските спортисти участието в международни спортни прояви не е новост. Те вече са имали възможност да представят България на престижни форуми в Абу Даби, Лос Анджелис и други градове.

Особен принос за развитието на Николай Вътев има неговият треньор Даниел Петков, при когото той провежда безплатни тренировки по тенис. Съвместната им работа е пример за това как професионалната подкрепа, постоянството и възможностите за спорт могат да доведат до значими резултати.

Успехът в Швеция може да даде възможност на Николай Вътев да получи покана за участие в Световните игри на Спешъл Олимпикс.

Отличните резултати на старозагорските спортисти са повод за гордост както за самите състезатели и техните треньори, така и за Дневен център „Св. св. Козма и Дамян“ и Стара Загора.

Снимките са предоставени от екипа на Дневен център „Св. св. Козма и Дамян“, гр. Стара Загора